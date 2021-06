Depois de ter estado várias vezes ao lado do filho mais novo no hospital no início deste ano, e de o menino ter sido operado de urgência a um Divertículo de Meckel, agora Rita Ferro Rodrigues vive outro momento menos bom.

O marido, Rúben Vieira, está prestes a ser operado por causa de uma "hérnia discal", como revelou na sua página de Instagram.

"Pausa obrigatória para este borracho porque a hérnia discal de há seis anos decidiu atacar em força, outra vez. Ano difícil este… Mas, como sempre, a ultrapassar tudo juntos", começou por escrever na noite deste domingo.

"Quase a ir à faca com o Dr. João Levy Melancia (um anjo) da CUF para voltar a ter a mobilidade e energia do costume. A malta não se queixa, mas bolas… mazelas, deslarguem-nos! Já chega de hospitalizações e dor este ano. Mas vai dar tudo certo. É só mais uma etapa para ultrapassar e vencer", acrescentou.

