Depois de o Page Six ter sido o primeiro a avançar com a notícia da separação de Anna Wintour e Shelby Bryan, agora a revista People adianta mais detalhes.

Apesar de não haver muitas informações sobre o casamento de 16 anos, a publicação confirma que Anna e Shwlby estão separados há anos, decisão que foi tomada com a máxima discrição.

De referir que o agora ex-casal deu o nó em 2004. Wintour, de 70 anos, e Bryan, de 74, conheceram-se no Baile Benefit for the New York Ballet, em 1997, quando ambos estavam casados com outras pessoas - a editora da Vogue estava casada com David Shaffer, com quem tem dois filhos em comum, Charles Shaffer e Bee Shaffer Carrozzini, enquanto o empresário estava casado com Katherine Bryan.

