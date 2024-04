O príncipe Louis completa hoje, dia 23 de abril, seis anos de vida, data essa que já foi publicamente assinalada pelos pais, William e Kate Middleton.

Na página oficial dos príncipes de Gales no Instagram foi partilhada uma nova fotografia do menino, sendo que se pode ler o seguinte texto: "Feliz 6.º aniversário, príncipe Louis! Obrigado por todas as mensagens de carinho hoje".

Na legenda é dito ainda que a fotografia foi tirada por Kate Middleton.

Importa lembrar que este é um momento particularmente difícil para a família real britânica. Kate Middleton e o rei Carlos III lutam ambos contra um cancro, o que tem alterado drasticamente o quotidiano da realeza.

Veja abaixo a nova fotografia do príncipe Louis.