Esta quinta-feira, dia 23, Anitta esteve à conversa com o comediante Maurício Meirelles através de uma videochamada, cujo objetivo foi arrecadar fundos para serem doados a causas solidárias.

Durante este momento, o humorista aproveitou para fazer várias perguntas mais inusitadas à artista, as quais não passaram despercebidas.

Um dos assuntos foi a vida pessoal de Anitta, nomeadamente, as pessoas com que já teve um caso. Assim, a celebridade revelou que já beijou Maluma e Niall Horan, integrante dos One Direction. Quando questionada sobre Neymar, a resposta mostrou-se igualmente positiva.

Quanto aos seus planos para o futuro, a entrevistada diz que planeia ter um filho. "Eu não quero ter um filho tarde, depois dos 30 e pouco já quero ter, mas vou com certeza diminuir o ritmo de trabalho. Quero eu criar o meu filho 100%", afirmou.

Eis o vídeo completo!

Siga o link

Leia Também: Videoclipe de Anitta eliminado por YouTube um ano após lançamento