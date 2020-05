Depois de ter felicitado J Balvin pelo seu 35.º aniversário, no dia 7 de maio, Anitta acabou por ficar no centro das atenções por, alegadamente, ter apagado o ex-marido de uma fotografia em que ambos surgiam na companhia do colega e amigo.

Reações que não tardaram a circular nas redes sociais, dando conta do facto de a foto original ter Thiago Magalhães e da imagem que a cantora publicou esta semana não mostrar o mesmo. No entanto, Anitta garante que não foi a autora da edição da imagem e que não apagou o 'ex'.

Numa publicação de Hugo Gloss, que conta o sucedido no Instagram, Anitta explicou: "Eu JAMAIS perderia o meu tempo precioso a fazer isso. Pesquisei no Google 'Anitta e Balvin' (para dar parabéns a ele) e encontrei esta foto".

