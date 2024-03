No próximo dia 30 de março, Anitta completará 31 voltas ao sol. Este ano, a cantora brasileira decidiu festejar a data de forma diferente... sozinha.

A partilha foi feita pela própria na sua página de Instagram, onde também mostrou imagens da aventura a solo pela Escócia e Gronelândia.

"Este ano, antes do meu aniversário, decidi viajar sozinha para me conectar comigo mesma e com a natureza", começou por escrever.

"Passei 10 dias a experimentar as coisas boas e as más de estar só num lugar desconhecido. Foi incrível. Quanta coisa curiosa e especial aconteceu esses dias", completa.

Veja as imagens na galeria.

