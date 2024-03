Jojo Todynho recorreu às redes sociais para esclarecer de uma vez por todas o que levou ao fim da amizade com Anitta.

A cantora partilhou no seu canal de Youtube um vídeo em que relata o sucedido, começando por dizer: "A Anitta liga-me e diz 'estou grávida'. Eu fiquei doida, mas tive de ficar monossilábica porque tinha várias pessoas à minha volta. Eu disse 'estou a fazer o cabelo, quando terminar vou aí a tua casa' e ela disse 'não, eu vou ao médico com a minha mãe, vou-te informando".

Jojo conta que, de seguida, tentou ignorar o que havia acabado de saber, ainda que, minutos depois, o seu telemóvel tenha começado a encher-se "de notificações". "A Anitta envia-me uma mensagem a dizer 'estás a passar informação sobre a minha vida' e eu disse 'como assim?'. [Ela respondeu] 'disseram que tu disseste que eu estou grávida' e eu [disse-lhe] 'não liguei para ninguém, estou aqui a fazer o cabelo, estou num lugar cheio de pessoas, como é que eu vou ligar para os outros?'", fez notar Todynho.

O desentendimento em causa fez com que as duas se afastassem, relação que nunca mais foi restabelecida. "Hoje em dia, não tenho amizade com a Anitta. Ciclos encerram-se (…) Ela sabe que eu jamais faria isso. Eu já ouvi e vi muita coisa dentro da casa dela. Nunca contei nada e nunca vou contar. Isso vai comigo para o túmulo porque não interessa a ninguém. Nunca fui santa, mas mau caráter jamais", concluiu.

Siga o link