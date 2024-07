A primeira viagem oficial de Frederico e Mary da Dinamarca à Gronelândia enquanto reis já começou.

O casal de soberanos chegou ao país - que não visitava desde 2014 - no passado sábado, 29 de junho, tendo sido recebidos por oficiais e cidadãos.

A visita começou pelo norte do país, na zona de Pituffik e nos próximos dias chegará a oeste até completar-se em Nuuk, mais a sul.

Em Pituffik, uma aldeia com 235 habitantes, Mary e Frederico encontraram-se com Múte Bourup Egede, primeiro-ministro no país.

Nesta ocasião, os dois revelaram-se unidos e cúmplices, conforme poderá ver nas fotos da galeria.

A acompanhar os pais nesta viagem, que termina a 6 de julho, estão os filhos mais novos, os príncipes Vicent e Josephine.

Leia Também: William e rei Frederico: Unidos pela realeza, rivais no Euro'2024