Anitta está novamente apaixonada, como a própria confirmou esta quinta-feira, dia 25. Em conversa com a influencer Camila Coutinho, num direto feito no Instagram, a artista brasileira não só assumiu o namoro com Gabriel David, como contou que está de quarentena com o companheiro.

"Não estou em casa, só a minha mãe. Vim para casa do meu namorado, em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. Viemos para cá há uns 15 dias", explicou, referindo que já fez o testo para a Covid-19, tendo revelado o resultado do mesmo.

"Assim que chegamos de viagem, fizemos o exame. Deu negativo", destacou.

Recorde-se que a cantora e Gabriel estiveram a desfrutar de uns dias de descanso nas Maldivas.

