O casamento de Anita da Costa e Tomás Castanheira está a marcar as redes sociais. O casal trocou alianças este fim de semana no hotel Douro41 e partilharam com os seguidores vários registos do dia de sonho.

Depois de dar a conhecer o vestido de noiva, a antiga atriz dos 'Morangos Com Açúcar' encantou os internautas com um vídeo em que estão compilados os momentos que antecederam a cerimónia - nomeadamente dos noivos com os respetivos padrinhos e damas de honor.

"Isto mostra o quão intenso tudo foi antes do casamento, conseguem imaginar a festa? Quero viver tudo de novo", escreveu Anita na legenda das imagens.

A atual influenciadora digital, recorde-se, participou na série juvenil da TVI e namorou com o falecido ator Angélico Vieira. Anita afastou-se depois do panorama artístico para estudar Direito na Universidade de Coimbra, tendo mais tarde apostado na carreira de criadora de conteúdos.

