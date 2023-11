Anilson Eugénio partilhou um vídeo no Instagram de uma brincadeira feita numa carruagem de metro e acabou por receber diversos comentários com críticas, alguns deles até ofensivos.

O ator acabou por denunciar as mensagens com ataques racistas de que foi alvo, onde é possível ler frases como "palhaço és tu e a tua raça" e "animais idiotas".

"Nunca recebi tanto comentário racista e de ódio nas minhas publicações e todos estes comentários são mais uma prova que o negro no top, no sucesso, incomoda e muito! Sim, sou preto, retinto, negro lindo e como muito valor e quem me disser o contrário, mais do que inveja, é nada mais e nada menos do que racismo", escreveu, depois, Anilson nas stories do Instagram.

"Somos uma comunidade que ainda sofre e muito com estas violências verbais e físicas também, a única coisa que vos peço é que denunciem esses racistas, porque racismo é crime! E consciencializem-se sempre! Não é dizer: 'não sou racista porque me dou com pretos'. O que interessa é polícia – se denunciar qualquer tipo de ato racista, porque só nós sabemos o quão isto nos mata lentamente psicologicamente e fisicamente", acrescentou ainda o artista.

Vale lembra que, recentemente, Anilson Eugénio participou na série 'A Casa da Aurora'. Também fez parte dos elencos de 'Bem-vindos a Beirais', 'A Impostora' e 'Alma e Coração'.

Veja na galeria as partilhas supra mencionadas.

