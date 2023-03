Depois de ter partilhado com os seguidores do Instagram que teria sido assistida no hospital devido a uma virose, que a deixou sem conseguir levantar-se da cama, Angie Costa atualizou os fãs e seguidores sobre o seu estado de saúde.

"Estou muito melhor. Acordei como nova. Estou no terceiro dia de antibiótico e que diferença", realçou na legenda de uma fotografia na qual posa diante do espelho.

Por fim, a atriz quis ainda agradecer o carinho que foi recebendo ao longo das últimas horas.

"Obrigada pelas mensagens e espero que muitos de vocês que também estavam assim, estejam melhor", completou.



© Reprodução Instagram/ Angie Costa

