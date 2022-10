Depois de se ter mostrado durante uma sessão de yoga, Angie Costa decidiu partilhar com os fãs que este é um "hobby" recente e que está a gostar muito de praticar.

Junto de um vídeo que destacou na sua página de Instagram, a figura pública disse: "Estou a tentar encontrar um hobby. Já há muito tempo que não tenho algo (sem ser trabalho) que me faça mexer, que me prenda, que goste. Experimentei fazer yoga e sinto-me muito bem. Acho que agora é com o tempo". Veja o vídeo na galeria.

De recordar que Angie é mãe de um menino, Martim, de um ano, fruto da relação com Miguel Coimbra.