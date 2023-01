Ângelo Rodrigues foi o convidado de hoje, 25 de janeiro, no espaço 'As Três da Manhã', na Rádio Renascença. O ator não se livrou de responder a algumas perguntas mais provocadoras na rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar..'.

Uma delas foi a seguinte: "Tendo em conta que namoraste com a Iva Domingues, um pouco mais velha do que tu, agora que tu também estás mais velho vais piscar o olho às miúdas da casa de repouso Lar Três Anjos?".

"Quem sabe... A diferença da idade com a Iva são cerca de dez anos, portanto sim, posso ir a um lar daqui a nada. Estou solteiro há algum tempo, portanto preciso de encontrar alguém que me ature", respondeu o artista entre risos.

Posteriormente ainda fez saber que mantém uma amizade com a apresentadora da TVI. "Contacto com a Iva com alguma frequência, somos amigos".

Veja a rubrica completa.