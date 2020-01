Uma das coisas que Ângelo Rodrigues nunca escondeu é o gosto que tem por viajar. O ator já teve a oportunidade de visitar diversos locais do mundo e, pelo que consta, encontra-se novamente a desfrutar de uma incrível viagem.

Na sua conta de Instagram, o artista já partilhou uma fotografia, referindo na legenda o motivo pelo qual ficou impressionado.

"Recebi um estalo deste anfiteatro romano. Imagino como seria fazer um espectáculo aqui no primeiro século pós nascimento de Jesus, olhando no olho das 6000 pessoas que aqui tinham lugar. É tão avassaladora a sua presença que estive 20 minutos em plena contemplação. Perdi a conta às escadas que subi a custo. De 0 a Rocky Balboa, eu devo estar algures no meio", sublinhou.

Consta que Ângelo esteja na Jordânia.

