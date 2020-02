"Descobri que sofro do síndrome de Stendhal", é desta forma que Ângelo Rodrigues começa a mais recente publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Uma seguidora escreveu-me depois de detetar em mim alguns sintomas. O nome vem de um escritor francês com o mesmo apelido que sofria de uma perturbação após contemplar os famosos frescos de Giotto, em Florença", sublinha.

"Estas palavras [as do artistas] já me definiram duas vezes: quando passei no Peru para visitar Machu Picchu, e agora em Petra. Talvez porque as duas tenham acontecido no culminar de algum processo de transição na minha vida", sublinha.

"Cada vez mais me convenço de que enriquecer não é o que eu mais quero na vida. Apenas preciso do mínimo para suprir as minhas necessidades básicas e não viver preocupado. São experiências destas que borbulham vida efervescente dentro de mim. E é com a autenticidade delas que vou redefinindo o meu conceito de felicidade", completa.

Também conhecida como a síndrome da beleza comum nos viajantes, esta trata-se de uma condição mental caracterizada por fortes emoções e manifestações psicossomáticas na contemplação de uma obra de arte, por exemplo.

