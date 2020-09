Esta quarta-feira, dia em que celebra o 33.º aniversário, Ângelo Rodrigues foi convidado no programa 'Casa Feliz', das manhãs da SIC, a propósito da estreia da nova temporada de 'Golpe de Sorte' e acabou também por promover o documentário sobre a sua recuperação.

Completa-se um ano desde que o artista esteve internado entre a vida e a morte - um momento trágico que superou na companhia da família e dos amigos mais próximos, conquistando a empatia do país.

O processo de recuperação foi também delicado e ficou registado por uma equipa de reportagem da SIC. O produto final será dado a conhecer este domingo, como Ângelo Rodrigues adiantou esta manhã.

"No próximo domingo [dia 13], vai estrear o documentário sobre toda a minha recuperação. Uma equipa da SIC que acompanhou-me uma vez por semana, a partir do dia em que saí do hospital. A história conta a minha jornada, desde que saí de cadeira de rodas até agora", explicou.

Espera-se, então, que 'Ângelo Rodrigues: Toda a história' seja exibido depois do 'Jornal da Noite', na SIC. No mesmo horário, na estação concorrente, a TVI, será emitida a grande entrevista de Cristina Ferreira que marca o seu regresso a "casa".

Leia Também: Iva Domingues celebra aniversário de Ângelo Rodrigues e Cristina Ferreira