Este domingo, dia 10, celebrou-se o Dia da Mãe em vários lugares do mundo como foi o caso dos Estados Unidos. A propósito deste dia, Angelina Jolie escreveu uma carta, entretanto publicada no jornal The New York Times, onde recorda a sua mãe, Marcheline Bertrand.

"Perdi a minha mãe nos meus 'trintas'. Quando olho para trás, consigo ver o quanto eu perdi. Não foi de repente, mas muita coisa mudou por dentro. Perder o amor e o calor de uma mãe, o abraço suave, é como se alguém levasse um manto protetor", confessa.

Entretanto, recordou a altura em que Marcheline foi traída por John Voight. "Perder a mãe dela deixou-a muito triste. Quando o meu pai teve um affair, a vida dela mudou. Deitou o sonho dela em ter uma família por água abaixo. Mas ela continuou a adorar ser mãe. Os sonhos dela em ser atriz falharam quando se encontrou, aos 26 anos de idade, a criar dois filhos com um 'ex' famoso que a deixaria na sombra. Depois dela morrer, encontrei um vídeo dela a representar num pequeno filme. Ela era boa. Tinha sido completamente possível para ela".

"Antes de morrer, disse-me que que os sonhos podem simplesmente mudar de forma. O sonho dela em ser artista era na verdade o sonho da mãe dela. Mais tarde ela pensou que seria o meu. Penso no quão verdade isto pode ser para várias mulheres antes de nós, cujos sonhos levaram gerações até serem concretizados", completou, recordando o falecimento da progenitora em 2007, na sequência de um cancro nos ovários.

