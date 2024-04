Angelina Jolie roubou todas as atenções na estreia do seu musical na Broadway, 'The Outsiders', com um marcante visual.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a atriz, de 48 anos, deu nas vistas com um vestido de cetim dourado que conjugou com uma longa capa camel.

Jolie não esteve sozinha na ocasião. A artista fez-se acompanhar pela Vivienne, de 15 anos, que partilha a mesma paixão da mãe pelo teatro.

Angelina é mãe de Maddox, de 22 anos, Pax, de 19, Zahara, de 18, Shiloh, de 17, e dos gémeos Vivienne e Knox.

Leia Também: Jolie alega que o 'abuso físico' de Pitt é anterior à viagem de avião