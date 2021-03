Será que Katy Perry e Orlando Bloom deram o nó em segredo? A questão foi levantada depois de a cantora ter sido 'apanhada' a usar um anel suspeito que parecia ser uma aliança de casamento.

A artista foi fotografada com a referida peça em ouro, no dedo anelar esquerdo, durante uma saída com Bloom, no Havai, esta terça-feira, relata o Page Six.

O casal tentou passar despercebido ao usar bonés. Perry também tinha a máscara na cara, enquanto o ator estava com um lenço no pescoço.

Imagens estão também a circular nas redes sociais, como pode ver abaixo:

