Morreu Andrés Cuervo. O cantor e modelo colombiano, de 34 anos, foi encontrado sem vida em Paris no dia 5 de outubro.

As primeiras notícias divulgadas pela imprensa espanhola davam conta de que não eram conhecidas as circunstâncias que poderiam ter levado à morte do interprete de 'La Receta' e ainda que estaria uma investigação a decorrer.

Contudo, nas últimas horas, a revista Billboard teve acesso a um comunicado, lançado pela agência que representa Andrés Cuervo, no qual é referido que o cantor sofreu um ataque cardíaco.

Andrés Cuervo, que em 2015 alcançou o topo da tabela de vendas da Billboard com o tema 'La Receta', tinha participado recentemente na Semana da Moda de Nova Iorque. Na rede social Instagram, o artista mostrou-se orgulhoso por representar a Colômbia no evento internacional.

