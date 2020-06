Esta quarta-feira, dia 24, Andreia Silva deu a conhecer o primeiro registo da sessão fotográfica que realizou para assinalar esta fase da sua vida: a sua primeira gravidez.

A algarvia, que se tornou popular pela participação no 'Love On Top', em 2016, voltou hoje a brindar os seguidores com uma nova fotografia na qual surge novamente despida.

"Estar grávida é ter a melhor companhia do mundo 24 horas por dia durante 9 meses", escreveu na legenda.

Importa lembrar que a jovem, de 25 anos, espera um menino, que se vai chamar Ken.

