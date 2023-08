Andreia Silva foi mãe do pequeno Ken há três anos e poucos dias após o menino soprar as velas do seu aniversário - celebrado no passado dia 22 de agosto - a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' e do 'Love On Top' publicou as fotografias de outro momento especial na vida do filho.

Ken foi recentemente batizado, algo que Andreia revelou ser a concretização de um sonho.

Na sua conta no Instagram partilhou algumas fotografias da celebração, na qual aparece com o filho e os padrinhos.

"Batizei o meu bebé! Sonhava com o dia da concretização deste sonho. Os padrinhos que escolhi, Carla e Ivan, grata por vos ter nas nossas vidas", escreveu Andreia.

