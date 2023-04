As várias reações em torno do texto polémico que criticou os corpos de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz deixou Andreia Silva indignada.

A ex-concorrente do 'Love on Top' recorreu ao Instagram para lembrar o facto de já ter sido vítima de comentários desagradáveis sobre o seu corpo, referindo-se, possivelmente, a uma discussão com Lia no reality show 'Casa dos Segredos - Desafio Final', em 2017.

Na altura, Lia referiu que Andreia não tinha "mamas" nem "rabo", momento esse que acabou por se tornar viral em plataformas como o TikTok.

No Instagram, Andreia manifestou a sua opinião sobre tudo o que tem sido dito nos últimos dias em torno do texto partilhado no Correio da Manhã.

"A hipocrisia de pessoas que vejo aqui no Instagram ultrapassa-me. Quando eu fui humilhada e rebaixada fisicamente, muitos riram e gozaram com a situação... mas agora algumas dessas pessoas fazem questão de mostrar muita indignação e empatia pelo caso mais recente falado Cristina e Maria... #somostodosmaria ou só mesmo para o que convém? Hipocrisia... a quanto obrigas por views e likes", atirou a ex-concorrente do 'Love on Top'.



© Instagram/Andreia Silva

Importa lembrar que também Sofia Sousa e Carlos Costa mencionaram existir alguma "hipocrisia" em toda esta polémica.