Andreia Silva, antiga concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, surpreendeu os seus seguidores do Instagram este sábado ao partilhar as imagens que marcaram o seu primeiro banho com o filho, o bebé Ken, de seis meses.

"O nosso primeiro banho juntos. O Ken adorou. Por ele nem saía da banheira. É uma autêntica festa a hora do banho", escreve a jovem algarvia na legenda de um conjunto de imagens onde posa dentro da banheira com o filho.

Veja os registo na galeria.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' confirma separação de Ricardo Martins Pereira