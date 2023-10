Andreia Rodrigues passou bons momentos com a família em Cabo Verde e fez questão de destacar junto dos seguidores várias fotografias no local.

"Se devemos voltar aos sítios onde fomos felizes? Sem dúvida! Cabo Verde tem uma energia especial e já faz parte dos nossos lugares! Com birras e os desafios de viajar com duas crianças pequenas vale sempre a pena", começou por escrever na legenda das fotografias.

"É bom e importante o tempo a dois - e não nos esquecemos disso - mas o tempo voa e poder aproveitar a vida com elas é o que há de mais precioso, criando memórias… até porque a infância passa muito depressa e em breve elas já não serão só nossas! Te dispos Cabo Verde", completou.

Veja na galeria as fotografias onde Andreia Rodrigues aparece com o marido, Daniel Oliveira, e as duas filhas, Inês e Alice.

