Andreia Rodrigues tem nas últimas semanas estado mais ausente das redes sociais. O que levou alguns fãs a questionarem se teria acontecido alguma coisa à apresentadora.

Despreocupando os internautas, a estrela da SIC regressou esta quinta-feira ao Instagram para explicar o motivo da sua ausência.

"Os últimos dias têm sido agitados, há dias em que é impossível estar em tudo na mesma medida e estar com a minha filha (sem telemóveis) é essencial...o que nem sempre acontece", começou por explicar Andreia, que se prepara para estrear em breve uma nova edição do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?'.

"Num mundo cada vez mais digital há sempre emails para ver, mensagens de whatsapp para responder, a verdade é que entre o trabalho e o tempo que faço questão de dedicar à minha filha, não tenho tido, nestes últimos dias, muitos minutos livres para vir aqui, mas não quero que achem que me esqueci! E, por isso, cá estou eu! Aqui fica o meu beijinho e boa noite", rematou, dando assim a conhecer a sua 'estratégia' para conseguir aproveitar tempo de qualidade em família.

