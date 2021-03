Andreia Rodrigues não podia estar mais feliz nesta nova fase da sua vida, como faz questão de destacar junto dos fãs

Ainda este sábado, a mamã 'babada' partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma nova fotografia das filhas, Alice e Inês.

"Meus amores. Impossível descrever o que sinto", escreveu na legenda do carinhoso retrato que conquistou desde logo a atenção de muitos fãs.

Recorde-se que a pequena Inês nasceu no dia 15 de março. A bebé e a irmã, Alice, que completa três anos em maio, são fruto do casamento de Andreia com Daniel Oliveira.

