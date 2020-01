Andreia Rodrigues recorreu às redes sociais para assinalar publicamente o aniversário do marido, Daniel Oliveira. Numa publicação que fez na sua página do Instagram, a apresentadora começou por relatar uma conversa como se estivesse a falar com a filha de ambos, a pequena Alice, de um ano.

“O pai hoje faz anos, filha. E celebramos acima de tudo a pessoa incrível que ele é! Amor, admiração, orgulho! Sabes filha, tens o melhor pai do mundo - como se não o soubesses. Terás sempre o abraço, o amparo, a inspiração e todas as coisas simples que o tornam tão especial. Sim, a mãe tem a certeza! A forma como brinca contigo, como se preocupa, o orgulho que sente a cada conquista tua! Perfeito na imperfeição, ele é o amor das nossas vidas e é tão bom", começou por escrever na legenda de uma fotografia de Daniel com a filha.

"E agora, vamos cantar os parabéns pela trigésima vez, dar-lhe mais um abraço apertado e dizer-lhe outra vez - porque nunca é demais - o quão ele é importante para nós", rematou.

