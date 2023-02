Está a caminho um bebé 'Love On Top'! Andreia Matos e Ruben João, que se conheceram no reality show da TVI, anunciaram nas redes sociais que estão à espera do primeiro filho em comum.

"1+1= 3", escreveu o casal na legenda de um vídeo romântico de ambos que deixa visível a barriguinha de grávida.

Importa lembrar que o amor entre os dois só surgiu após a saída do programa. Dentro da casa do 'Love On Top', Andreia entrou num relacionamento com Bruno Alves, enquanto que Ruben João namorou com Margarida Aranha.

Veja abaixo o vídeo partilhado pelos dois.

