Aos 41 anos, Andreia Filipe concretizou um dos seus maiores desejos, a ex-concorrente de 'Big Brother - A Revolução' está grávida do primeiro filho.

No fim de semana da Páscoa, a dançarina presenteou os seus seguidores com novas fotos da barriguinha. As imagens foram partilhadas na conta oficial de Instagram de Andreia.

"Meus queridos amigos, eu e o Ricardo Fernandes passámos por aqui para vos desejar uma Páscoa Feliz, cheia de alegria, saúde e esperança", pode ler-se na legenda das amorosas fotografias do casal.

