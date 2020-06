Esta segunda-feira, dia 22, Diogo Carmona foi condenado a quatro anos de pena suspensa na sequência de agressões à mãe e avó materna. Comentando precisamente as notícias que davam conta do veredicto do juiz, André Ventura fez uma publicação na sua conta de Twitter onde, com ironia, afirmou:

"Não foi este que me atacou e se colocou ao lado do Quaresma? Não andava a dizer que eu sou um racista violento? Está explicada a origem do distúrbio!".

Contudo, conforme Diogo fez questão de evidenciar, o líder do Chega não ficou sem resposta:

"Para um tão reputado deputado como o sr. acha que se deveria comparar a um mero perturbado? Quando a televisão estiver com falta de entretenimento eu faço-lhe chegar o recado. Já agora excelente assiduidade!".

