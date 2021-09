Na tarde desta segunda-feira, 1 de setembro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa da TVI André Filipe, ex-concorrente do 'Big Brother'. Foi neste contexto que o jovem acabou por assumir o seu namoro com Anuska, irmã da também ex-concorrente do formato, Iury Mellany.

"É muito mais do que a televisão, só quem priva com ela é que sabe como ela é. É uma borboleta, uma menina muito especial. Em questões de amor às vezes temos de resguardar o que é verdadeiro. Como somos duas pessoas conhecidas isso pode causar o caos e nós não queremos isso. Temos de viver um amor livre", nota.

"O amor não é feito de géneros, de pessoas certas, o amor é amor, o amor acontece, sempre. (...) Nós completamo-nos um ao outro, mais do que as pessoas pensam, é a princesinha com o índio", termina.

