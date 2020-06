David Fonseca completa 47 anos este domingo, 14 de junho, uma data que não será celebrada como tinha planeado por causa da pandemia da Covid-19.

"Hoje é o meu aniversário! Este é um ano diferente para todos os aniversários e o meu não é diferente. Hoje era suposto estar num palco, a fazer barulho e a gerar a maior confusão possível para a multidão maior possível. Como todos sabemos, o planeta saiu um pouco do seu eixo tornando o que era antes normal numa enorme dificuldade, mas o mundo continua e com ele continuamos nós", começou por destacar o cantor na sua página de Instagram, revelando de seguida as mais recentes novidades.

"Nas últimas semanas, pus mãos à obra e refiz todo o meu site oficial. Sei que os sites estão fora de moda, com o apelo constante das redes sociais e a ditadura dos likes, mas dei por mim a ter saudades de um local onde tudo pudesse ser mais lento. Cruzei os meus vários interesses, criei um blog, uma área só para fotografia e espaço para crescer noutros sentidos. Um sítio onde se possam reunir pessoas e ideias numa plataforma moderno-vintage", disse.

"Hoje não podemos estar juntos, mas assim podemos estar mais perto. O link está na bio do Instagram, vejo-vos por lá! E agora vou festejar pelo dia abaixo! Grande abraço", acrescentou de seguida.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, que rapidamente recorreram à caixa de comentários para desejar um feliz aniversário ao artista.

Por sua vez, quem também não deixou passar a data em branco foi a mulher de David Fonseca, a atriz Ana Sofia Martins.

Logo após a meia-noite, Ana Sofia publicou uma imagem nas stories da sua página de Instagram onde escreveu apenas "47", idade que o cantor acaba de completar. Mais tarde, partilhou a publicação de David Fonseca e escreveu: "Hoje é o aniversário do David".

