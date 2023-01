Ana Sofia Martins regressou esta terça-feira, 31 de janeiro, a um dos locais que marcou a sua adolescência. A atriz e modelo, de 36 anos, visitou a escola secundária que frequentou, a escola Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha.

"Hoje fiz uma visita à minha escola secundária e tive uma bela conversa com quatro turmas do 12.° ano", contou através da rede social Instagram, onde mostrou as fotografias que marcaram este dia de emoções fortes.

"Obrigada, professora Gorete Coelho, Margarida e Daniela pelo convite e pela magnífica entrevista", completou.

