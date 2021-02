"Muito obrigada a todos pelo amor e carinho que estou a receber neste dia tão especial", foi com estas palavras que Ana Rita Clara começou por agradecer todo o carinho recebido no seu aniversário.

A apresentadora da SIC completou 42 anos este sábado, 27 de fevereiro, data que foi assinalada por muitos fãs, amigos e a familiares. "Todas as mensagens, abraços e beijos, mesmo à distância", disse.

"Sempre gostei de celebrar o meu aniversário e sinto que é nesse dia que se percorre um novo caminho, um novo capítulo, um novo ano e uma nova oportunidade para conquistas, desafios e evolução. Só posso estar grata pela família e amigos que tenho, pelo amor e força que me rodeia e que me empurram mais para a frente. E com muita esperança", acrescentou, mostrando ainda aos seguidores algumas imagens dos festejos.

"E quem disse que não podemos criar momentos lindos em casa?", destacou. "Sentir-me plena, cheia de luz. E sempre com alma e sorrisos cheios", pode ainda ler-se na referida publicação.

Veja tudo abaixo:

