No programa desta terça-feira, dia 27 de abril, de Júlia Pinheiro a apresentadora emitiu o testemunho de Ana Marques. A apresentadora recordou os ataques que foi sofrendo ao longo da vida, logo desde a infância, pelo facto de ser magra.

"Nunca houve por parte dos médicos uma indicação de que eu era mais magra do que o normal, mas bastava olhar para mim para ver que eu era uma miúda com uma estatura muito magra que me dava um ar frágil", recorda.

"Tinha os braços e as pernas mais compridos, mas era muito fininha. Era alvo das outras miúdas chamarem-me os nomes todos: Olívia Palito, Esqueleto Vaidoso. (...) Mexe obviamente com a autoestima", lamenta, notando que a luta pelo aumento de peso se manteve com o crescimento.

"Quando entrei para a SIC começo a emagrecer. Passei de uns 52kg para 45kg", sublinha, dando conta que qualquer mudança na sua rotina de sono ou do dia a dia influenciava de imediato o seu peso.

"Engravidei com 44kg, para mim era uma coisa normal, engravidei com facilidade", conta ainda, notando que foi depois de ter as filhas gémeas que emagreceu muito.

"Cheguei a pesar 39kg, era uma coisa assustadora e senti muito os olhares em cima de mim. Às tantas também traz tristeza", realça, afirmando que a ansiedade estava constantemente presente.

