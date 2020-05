Ana Malhoa não passou despercebida com a sua mais recente fotografia, publicada este sábado, no Instagram, que está a dar que falar. A artista surpreendeu muitos fãs, que acreditam que a cantora se submeteu a intervenções estéticas.

"Está diferente", disse um internauta, referindo-se ao rosto da cantora. "Credo, mudou completamente de cara... Ninguém diria que é a Ana Malhoa", acrescentou outro seguidor.

Mas estas não foram as únicas reações ao facto de ter as maçãs do rosto mais salientes. "Aninha, até parece que te deram um soco na cara" ou "toda inchada na cara aos 40", são outros dos muitos comentários que se pode ler.

No entanto, nem todos os internautas criticaram ou destacaram a foto da cantora pela negativa. Entre os comentários também se pode ler muitos elogios, como pode ver na publicação abaixo:

