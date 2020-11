"Rainha", "estás à frente do teu tempo" e "ícone vivo" foram algumas das reações ao lançamento do novo videoclipe de Ana Malhoa, dado a conhecer no YouTube esta quinta-feira, dia 5.

A história do tema musical 'Quem Te Dera' foi contada em imagens e uma vez mais a cantora exibiu a faceta mais sedutora e poderosa.

As primeiras impressões não deixam dúvidas que o vídeo recebeu o selo de aprovação do fãs. Ainda não viu? Espreite abaixo.

