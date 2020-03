Ana Hickmann recorreu às stories da sua página do Instagram para revelar que se encontra isolada, após ter começado a sentir alguns sintomas suspeitos.

Num quarto separada da restante família - o marido, Alexandre Correa, e o filho, Alexandre Junior, de cinco anos -, a apresentadora brasileira explicou aos fãs que começou com febre e dores corporais.

"Estou com sintomas de gripe, febre alta, dores no corpo. Graça a Deus, sem falta de ar nem tosse, mas faço parte do grupo de suspeita do novo coronavírus", começou por revelar.

"Ainda não fiz o teste da Covid-19. Não há testes para todas as pessoas. [...] Só as pessoas com casos graves é que estão a fazer os exames. Em conversa com o meu médico, tomei a decisão de me isolar, cuidar-me com as indicações dele", explicou.

"Eu não quero tirar o lugar de quem realmente vai precisar de um exame, de ficar no hospital, de um tratamento especial. Não estou a precisar, por isso vou fazer a minha parte e ficar em casa. É muito triste saber que os médicos não estão a conseguir dar conta... [...] Eles merecem mais do que os nossos aplausos, eles merecem toda a nossa atenção, carinho, respeito. Estão a fazer muito por nós e a trabalhar com pouco porque, infelizmente, está a faltar muita coisa. Temos que ter cuidado para não deixar chegar ao que chegou Itália e outros lugares", destacou.

Ana deixou ainda um apelo a todos os brasileiros para que fiquem em casa e adotarem todas as medidas para ajudar na prevenção do novo coronavírus. Mensagem que pode ouvir no vídeo da galeria.