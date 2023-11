O falecido amigo de quatro patas de Ana Guiomar e Diogo Valsassina, Bart, celebraria esta quinta-feira, dia 2 de novembro, mais um aniversário. A data foi destacada no Instagram pelo ator, como o Fama ao Minuto já tinha relatado, mas não foi o único.

Ana Guiomar também recorreu à mesma rede social para assinalar publicamente o aniversário de Bart.

"Hoje era, e é, o dia do Bart. Deve estar a dar voltas e voltas no céu por ver a Leia a fazer gato sapato do Trekkie", escreveu a atriz.

