Ana Guiomar, de 33 anos, partilhou com os seguidores do Instagram novidades sobre as suas férias de verão.

A desfrutar de um dia de descanso, a atriz publicou na referida rede social um conjunto de fotografias nas quais surge em biquíni.

As imagens transparecem a confiança da protagonista de 'Festa é Festa' com as suas curvas e arrancaram aos fãs rasgados elogios.

"Está lindíssima", "gira" ou "maravilhosa" são algumas das mensagens que mais se repetem.

