Ana Guiomar foi uma das personalidades que marcou presença no desfile da Benetton que aconteceu na Semana da Moda de Milão esta semana.

A atriz, de 35 anos, destacou-se com um visual mais ousado, como já tem vindo a habituar os seguidores.

Conforme poderá ver pelas publicações que esta fez na sua página de Instagram, Ana brilhou com um casaco de malha quadriculado que conjugou com uma minissaia e botas de cano alto. As meias pretas, em vidro, deram um toque de irreverência ao look.

Nos vários desfiles que têm acontecido na cidade italiana ao longo da semana também se destacaram outras figuras públicas portuguesas, como foi o caso de Vanessa Martins, Carolina Patrocínio, Liliana Filipa, ou Sofia Ribeiro.