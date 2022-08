Muito se continua a dizer sobre o fim, já anunciado, das gravações da novela 'Rua das Flores', da TVI, que parece não ter conseguido conquistar os espectadores.

Ana Bola, uma das protagonistas do projeto, reagiu esta segunda-feira, dia 9 de agosto, aos rumores de que teria ficado em lágrimas quando soube do fim do mesmo.

"Acabei de ler uma notícia sobre mim que diz que me fartei de chorar com o fim da 'Rua das Flores'. Não sabia, mas vou começar agora em prantos porque só em retroactivos… Quando acabar de chorar já volto", escreveu a atriz na sua conta de Facebook.

