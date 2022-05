Ana Barbosa esteve esta quinta-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, para em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz fazer o balanço da sua participação em 'Big Brother - Desafio Final'.

No formato, Ana foi confrontada com imagens das críticas feitas por vários comentadores. Convidada a reagir, a ex-concorrente do reality show negou ter criado um grupo, justificando a sua proximidade a outros concorrentes com as naturais afinidades.

Sobre o facto de ter sido acusada de exagerar nas suas emoções para dar que falar, Ana garantiu que não o conseguiria fazer. "Estar a brincar com as minhas emoções era parvo, mas é legítimo as pessoas pensarem isso", disse.

"Não me interessa isso para nada. Eu não vivo do 'Big Brother'. A Ana Barbosa não é o 'Big Brother'. Sou uma mulher empreendedora, que faz muita coisa para vencer na vida, que tem uma família e é muito mais do que um programa de televisão", completou.

Ana Barbosa, recorde-se, abandonou o 'BB' numa emissão especial realizada na última terça-feira.

