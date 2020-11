Ainda que não tenha celebrado o aniversário com muitos abraços e amor por causa da pandemia da Covid-19, Ana Bacalhau não deixou de ser muito acarinhada neste dia especial, mas de forma virtual.

A cantora completou 42 anos esta quinta-feira, 5 de novembro, e fez questão de agradecer todas as doces mensagens que recebeu.

"Obrigada pelas vossas mensagens de parabéns, pelo carinho que me dedicaram, pelos abraços à distância que me enviaram e que, num ano como este, são um bem ainda mais precioso que guardarei bem perto do coração", escreveu na sua página de Instagram.

