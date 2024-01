"Obrigada a todos e a todas que estiveram e estão ao nosso lado". Foi com estas palavras que Ana Arrebentinha começou a mensagem que escreveu na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, depois de ter comunicado a morte da mãe.

A comediante escreveu um texto cheio de agradecimentos. "Queria agradecer a todos os médicos (as) enfermeiros (as), auxiliares, todos aqueles que trabalham nos hospitais onde a minha mãe esteve. Agradecer a todos e a todas que trabalham na clínica da diálise em Beja que cuidaram sempre da minha mãe, com carinho e profissionalismo", disse.

"Agradecer a forma como trataram não só a minha mãe, mas como todos os pacientes, eu vi com os meus olhos a vossa dedicação e o vosso profissionalismo. Eu vi, e não foi porque sou isto ou aquilo, eu vi por que sou um ser humano que entende que fazem maior parte das vezes omeletes sem ovos. Agradecer ao Centro S. Amareleja pela amizade e pelo amor, a minha mãe gostou muito de trabalhar aí, deixou aí as suas melhores amigas, a minha mãe aí foi muito feliz. Obrigada", acrescentou.

"Obrigada também à Cruz Vermelha, foram incansável, obrigada por tudo! Obrigada Bela e família pela amizade e profissionalismo. Obrigada aos meus amigos e amigas que não me largam o coração. Obrigada a toda a minha família pelo o amor e união", continuou, voltando a revelar que vai fazer uma pausa, mas prometendo que volta "em breve".

"Obrigada a todos os que seguem o meu trabalho, vou voltar, prometo, mas agora preciso de descansar. Em breve volto. Obrigada a todos e a todas", completou.

Estas palavras chegam depois de a humorista ter destacado: "Preciso de me recompor para voltar com mais força e mais garra".