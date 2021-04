A vida de Amy Schumer mudou por completo há quase dois anos, quando o filho, Gene David, nasceu. No episódio desta quarta-feira do podcast 'Comedy Gold Minds com Kevin Hart', da SiriusXM, a atriz e comediante decidiu partilhar algumas informações mais pessoais, que destacam precisamente os dias depois de ter sido mãe.

"Ok, na verdade, provavelmente fazemos sexo a cada sete a 10 dias", confessou ao apresentador Kevin Hart. "E nós fazemos isso e pensamos: Deus, isto é tão bom. Como se precisássemos de fazer mais. Então não fazemos isso de novo durante mais sete a dez dias", acrescentou.

Para a artista, a vida social também mudou desde que se tornou mãe. "Já não saio", disse, reconhecendo também que a pandemia só veio ajudar a que não saísse de casa. "Ia ao The Cellar todas as noites fazer stand up, e agora é como se um amigo dissesse: 'Vamos encontrar-nos às 20h?' E eu fico do género, 20h?!", destacou.

Recorde-se que Schumer casou-se com Chris Fischer em 2018 e deram as boas-vindas ao primeiro filho em maio de 2019.

