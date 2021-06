Amy Schumer completa 40 anos esta terça-feira, 1 de junho, e foi surpreendida com um bolo de aniversário com uma 'partida' do marido, Chris Fischer. "Vou deixar-te. Esta foi a única maneira que consegui dizer-te isto", podia ler-se na sobremesa.

A comediante aproveitou o fim de semana prolongado, uma vez que esta segunda-feira se celebrou o Memorial Day (feriado nacional dos Estados Unidos), para festejar a data com os amigos e a família, incluindo o filho, Gene David, de dois anos.

Um momento especial que foi destacado na página de Instagram de Amy, onde publicou um vídeo que mostra todos os presentes a cantarem os parabéns à atriz e comediante. Veja na galeria.

