Paulo Vintém está encantado com a filha. Aurora nasceu no passado dia 1 de agosto e, desde então, várias têm sido as amorosas fotografias que tanto o cantor como a companheira, Marta Melro, têm partilhado.

Este domingo, dia 7 de agosto, Vintém uma nova fotografia ao lado da filha. "Amor incondicional", escreveu, motivando várias reações dos seguidores, que ficaram encantados.

Na imagem, o artista surge com Aurora encostada ao seu peito, que parece estar a dormir.

Marta Melro, a mãe da menina, comentou a publicação. "Sou uma sortuda", disse.

Leia Também: Em casa, Marta Melro destaca "alegrias pós-parto"